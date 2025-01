Lea aquí la carta completa que hizo llorar a Montserrat del Castillo

La presentadora de De Boca en Boca, Montserrat del Castillo, recibió una emotiva carta desde un hospital, un día después de conmover a la audiencia al llorar en televisión nacional.



El texto fue enviado por una mujer identificada como doña Anita, de 78 años. Las palabras escritas por la señora resonaron en la conductora, pues hablan de admiración y destacan la fortaleza de “Montse”.



Doña Anita envió la carta luego de que en el programa del pasado miércoles, Del Castillo confesara que la acribillan en redes sociales por el aspecto de su nariz.



​Querida Montse

Te escribe una mujer que está viendo la vida desde so último rincón: una cama de hospital.

Me llamo Doña Anita, tengo 78 años, y aunque sé que me queda poco, no podía irme sin decirte algo que espero toque tu corazón como tú tocaste el mío.

Hoy vi tu testimonio, y no pude evitar derramar unas lágrimas por ti... pero no de tristeza, Sino de empatía y admiración. Montse, tú eres hermosa, no por cómo luces, sino por como sientes, como amas y cómo sigues adelante a pesor de las críticas.

Desde aquí, mientras siento que mis fuerzas se van apagando, me atrevo a pedirte algo: no dejes que las palabras crueles borren la luz que hay en ti. Sé que es difícil, más cuando llevas a tu pequeño Jona de la mano y temas que el mundo lo mire con los mismos ojos con los que a veces te miran a ti.

¿Pero, sabes qué? Lo que realmente importa no es lo que los demás piensan, fino la historia que tú le estás enseñado a vivir.

Ese niño, Montse, no verá en ti una nariz, verá una madre que nunca se rindió. Verá una mujer que se levantó una y otra vez, que le enseño a caminar con dignidad, aunque el camino estuvieron lleno de piedras, Tú le estás mostrando que el verdadero valor no está en la perfección, sino fuerza con la que enfrentamos las imperfecciones.

En mis 78 años aprendí algo que quiero regalarte hoy: cuando la vida te pone pruebas, ro es fara hundirte, es para que veas lo alto que quedes llegar. Yo, aquí, en mi agonía, no pienso en las burlas que recibí, en las veces que me señalaron. Pienso en las manos que sostuve, en los ojos que hice brillar, en las veces que ame sin miedo. Montse, sigue amando sin miedo. Sigue caminando con Jona, que él verá en ti a su heroína.

Las balas son solo ruido, pero tu amor, tu valentía y tu humanidad son lo que realmente resonará en su corazón.

No te conozco, pero siento que te quiero. Y desde este rincón donde el tiempo se mide en recuerdos, quiero que sepas que estoy orando por ti. Porque el mundo necesita más almas como la tuya: Auténticas, sensibles, reales.

Sigue adelante, Montse. Yo, Doña Anita, te dejo estas palabras como un último susurro de esperanza.

Con todo mi cariño, Doña Anita