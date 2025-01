Video: Desde cama de hospital, paciente envía emotiva carta a Montserrat del Castillo

La presentadora de De Boca en Boca, Montserrat del Castillo, recibió una carta profundamente emotiva, desde un hospital, un día después de conmover a la audiencia al llorar en televisión nacional (ver video adjunto).

Esta reacción se dio luego de que se abordara en el programa la operación fallida del cantante Lucas González, de Andy & Lucas, quien enfrenta graves consecuencias tras una mala cirugía en su rostro.



“Yo me siento identificada. Es la acribillada por decisiones que uno comete, que no le competen a nadie más que a uno mismo. Pero puedo decir que todas esas burlas tienen un propósito en la vida de uno, lo hacen más fuerte. La vida le enseña a uno a ser más fuerte”, expresó Del Castillo, al referirse a sus propias vivencias.



Montserrat aprovechó para reflexionar sobre la importancia de tener más tacto con las personas. En su caso, explicó que la deformación en su rostro fue provocada por la aplicación de biopolímeros, una sustancia cuya naturaleza desconocía al momento de someterse al procedimiento.



Pero fue la carta de una mujer identificada como doña Anita, de 78 años, la que tocó profundamente el corazón de Montserrat. Desde una cama de hospital, esta mujer escribió palabras que, sin duda, resonaron en la vida de la presentadora.



“Querida Montse”, comienza la carta en la que doña Anita relata cómo, al final de su vida, quiso enviarle un mensaje de empatía y admiración.

“Hoy vi tu testimonio, y no pude evitar derramar unas lágrimas por ti… pero no de tristeza, sino de empatía y admiración. Montse, tú eres hermosa, no por cómo luces, sino por cómo sientes, cómo amas y cómo sigues adelante a pesar de las críticas”, expresó la adulta mayor.