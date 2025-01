Video: Montserrat del Castillo llora al recordar las críticas por su nariz

La presentadora de De Boca en Boca, Montserrat del Castillo, lloró mientras recordaba las críticas que recibió por su nariz.



La reacción se dio luego de que en el programa se hablara de la operación del cantante de Andy & Lucas, Lucas González, quien sufre las consecuencias de una mala cirugía en esa parte del rostro.

​"Yo me siento identificada, es la acribillada por decisiones que uno comete, que no le competen a nadie más que a uno mismo. Pero puedo decir que todas esas burlas tienen un propósito en la vida de uno, lo hacen más fuerte. La vida le enseña a uno a ser más fuerte. "A veces, la gente puede ser cruel y no entiende el daño que puede causar en uno. Me quebranto porque lo entiendo perfectamente. Si yo lo he vivido con mi hijo tan pequeño, que no se mete a redes sociales, no me quiero imaginar a él (Lucas) que se lo dicen de frente", comentó la modelo.

Del Castillo resaltó que las personas deben tener más tacto y recordó que, en su caso, la deformación se dio por la aplicación de biopolímeros. Ella no sabía qué era esta sustancia, que posteriormente le afectó su apariencia física.



"Dios libre alguien toque a mi hijo. Yo he visto a mi mamá llorar por el 'bullying' que me han hecho. Yo la he visto sufrir al punto que haya cerrado sus redes sociales porque es insoportable para ella", acotó la comunicadora entre lágrimas.

Montse, como es conocida, finalizó contando que su nariz “tiene solución, no me la he querido operar y punto”.