Laura Bozzo se pronuncia sobre la controversia entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón

La polémica en torno al caso de José Julián, el nieto de la actriz Maribel Guardia, continúa generando controversia en redes sociales y en los medios. Guardia denunció ante las autoridades judiciales de México a su exnuera Imelda Tuñón el pasado martes 21 de enero.

Ante las opiniones y juicios que abundan en plataformas digitales, la reconocida figura Laura Bozzo decidió compartir un video en su perfil de Instagram este jueves, donde explicó, desde su perspectiva como abogada, los detalles legales de la situación.

​“Acá no se trata de que le hayan otorgado la patria potestad y la tenencia. No. Eso se hace en un proceso ante un juzgado, ante un juez. Eso demora. ¿Qué es lo que hizo Maribel? Maribel acudió al Ministerio Público a denunciar porque ahí se denuncia cuando una persona está en peligro y ella denunció que su nieto estaba en riesgo. Frente a eso se toman medidas inmediatas y es por eso que se le da durante 10 días a Maribel la tenencia”, aclaró Bozzo en el video.

La abogada enfatizó que esta decisión “no” es definitiva y explicó que “es un proceso que se va a ver qué es lo que va a pasar”. También hizo un llamado a la reflexión.

​“Mucha gente está juzgando y no sabe que esto es solamente para cuidar la integridad del menor. Si la madre no tiene ningún problema, se le otorgará más adelante. Los menores son lo más importante” finalizó.

Otra figura reconocida que mostró su apoyo a Guardia y cuestionó el actuar de la madre del pequeño fue la periodista costarricense Verónica Bastos, quien en el programa de Telemundo La Mesa Caliente dio su opinión y entrevistó a Tuñón. La joven madre terminó diciendo que la Fiscalía se encargará de "sacar la verdad a la luz".

Marco Chacón responde a las acusaciones

En el centro de la disputa entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón también se encuentra Marco Chacón, esposo de Guardia, quien ha sido señalado por Tuñón de infidelidad y de intentar ridiculizarla. Aunque Maribel no respondió directamente a estas acusaciones, Chacón negó rotundamente las afirmaciones y se desligó de la polémica.

​“Algo que hay que dejar muy claro es que yo no soy el promotor de esto, la promotora de esto es la abuelita y no tengo nada en absoluto que ver con el tema, no es un tema personal mío, es un tema de la abuelita que busca el bienestar del nieto…”, declaró Chacón en una entrevista con Telemundo.