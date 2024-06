Justin Timberlake arrestado en Nueva York por conducir bajo los efectos del alcohol

El reconocido cantante Justin Timberlake fue detenido la madrugada de este martes por la policía de Nueva York mientras, aparentemente, conducía bajo los efectos de alcohol. Así lo confirmaron varios medios estadounidenses como TMZ y ABC.



Un representante del Departamento de Policía de Sag Harbor confirmó que el estadounidense está bajo custodia en esa estación, aunque no se ofrecieron más detalles sobre el motivo específico de la detención.



Inicialmente, se pensó que se trataba solamente de una infracción de tránsito, sin embargo, voceros de la policía neoyorquina explicaron que, según la ley estatal, este tipo de infracciones menores no derivan en arrestos.



Timberlake se reunió con sus amigos en una pequeña fiesta la noche de este lunes. Luego de algunas horas y varios tragos, el músico tomó su vehículo y se dirigió al hotel donde se hospedaba.



En ese momento, la policía le solicitó que parara, pero el artista no hizo caso. Esta razón motivó a las autoridades a darle persecución y detenerlo. Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:30 a.m.



Hasta el momento, el equipo de comunicación de la exestrella de NSYNC no se ha referido al caso.



Los fanáticos del artista siguen pendientes a la situación judicial del intérprete, quien este fin de semana tiene dos presentaciones pactadas en el United Center de Chicago, Illinois.