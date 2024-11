Heiner Castillo, el fotógrafo tico que trabaja con Shawn Mendes

Heiner Castillo es un tico oriundo de Río Montaña, en Nicoya, y hace tres años en una inesperada clase de surf conoció al cantante Shawn Mendes, quien encontró en Costa Rica un paraíso para canalizar sus emociones luego de su ruptura con Camila Cabello.



Desde ese día, Castillo y Mendes "hicieron clic". El tico no sabía quién era Shawn, pero su talento por la fotografía cautivó al canadiense.

​"Yo lo conocí hace aproximadamente tres años, después de que él terminó con Camila Cabello. Él vino a pasear a Sámara y fue ahí donde lo conocí. Yo soy de un pueblito llamado Río Montaña, cerca de ahí. Curiosamente, yo no sabía quién era. Lo conocí un lunes, en ese tiempo yo trabajaba en una escuela de surf y solía salir a las 3 p. m. Ese día me llamaron para una sesión de fotos imprevista. Un amigo inglés, Alexis, iba a venir con alguien, así que me preparé para trabajar. "Cuando llegaron yo todavía no sabía quién era Shawn Mendes. Vi que había mucha atención detrás de mí, incluso personas llorando. Como tenía audífonos no presté mucha atención al principio. Él dejó un bolso con candado a un lado; y noté que muchas chicas se acercaban al bolso; por precaución, decidí amarrarlo a mi trípode. Cuando mi amigo regresó con Shawn le dije que había guardado el bolso por seguridad y él me dio las gracias. Más tarde, mi amigo me pidió que le hiciera fotos a Shawn, pero con la condición de que nadie supiera que yo las había tomado. Esa tarde tomé las fotos y después Shawn me escribió agradeciéndome. Fue hasta el día siguiente que busqué su nombre en Google, porque todos hablaban de él. Ahí me di cuenta de quién era", recordó el talentoso fotógrafo.

Heiner Castillo y Shawn Mendes en Sámara.

Heiner contó cómo evolucionó esta relación de profesional a personal y dijo que ahora considera al intérprete de Stitches "un amigo".

​"Después de esa sesión seguimos trabajando juntos. Al día siguiente, fuimos a otra sesión de fotos y luego él empezó a seguirme en Instagram. Publicó las fotos que le tomé después de su ruptura con Camila y me etiquetó, lo que generó mucho movimiento en mi perfil. Desde ahí, hemos trabajado en varias ocasiones. "En diciembre pasado me escribió para hacer otra sesión. Después me dijo que estaba trabajando en un álbum y que quería que yo lo acompañara en el estudio para documentarlo. Hace dos meses me invitó a un concierto en México; pensé que era una broma, porque nunca había trabajado en un concierto, pero al final terminé en el Corona Capital, trabajando con él", resaltó.

Shawn Mendes posteó una fotografía junto a su amigo tico este domingo por medio de sus historias de Instagram.

​El guanacasteco añadió que ha hablado con el músico sobre "cómo los dos venimos de abajo".

​"Creo que eso nos une. Mientras caminamos por la playa hemos reflexionado sobre eso. Yo aprendí de fotografía por medio de YouTube y práctica, Shawn de música por medio de YouTube, posteaba sus videos. "Es una persona increíblemente humilde y accesible. Cuando llegué al concierto en México, me dijo: "Tranquilo, disfruta. Estoy feliz de que estés aquí. No importa si las fotos no quedan perfectas; para mí lo más importante es que estés aquí." Subimos juntos al escenario, y él me dijo: "Este es nuestro momento. Vamos a disfrutarlo al máximo." Ese apoyo suyo me ayudó a calmar los nervios. Todo el equipo me trató como si me conocieran de toda la vida, fue una experiencia muy especial", acotó.

Castillo finalizó contando qué proyectos vienen para él como parte del crew de Mendes.

​"Me han mencionado que posiblemente estaré trabajando con él en Argentina, en el Lollapalooza. Su manager me dijo que hice un gran trabajo, así que están interesados en que continúe colaborando con ellos. Todo esto es algo muy loco. No es solo por mí, sino porque muchas personas sienten orgullo. En México, varios me decían: "¡Qué bien, un costarricense representando a su país!" Para mí es un honor llevar un poco de Costa Rica al mundo", finalizó.



Puede seguir el trabajo de este talentoso fotógrafo a través de su cuenta de Instagram @heiner_castillo___m.