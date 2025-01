Guitarras de Jeff Beck son subastadas en millones de dólares

Una subasta de guitarras y otros artículos de la colección de Jeff Beck se ha vendido por un total de 8,73 millones de libras (10,9 millones de dólares).

Más de 130 guitarras, junto con amplificadores y pedales usados durante la carrera de casi seis décadas del guitarrista, salieron a la venta el jueves, y dos de sus instrumentos se adquirieron por separado por más de un millón de libras.

La Gibson Les Paul Oxblood de 1954, cuyo valor se estimó en 500.000 libras, se vendió por 1,06 millones de libras. Apareció en la portada de su álbum en solitario de 1975 "Blow By Blow", además de utilizarse en el supergrupo Beck, Bogert And Appice, y en una aparición con David Bowie en 1973.

El instrumento principal de Beck para actuaciones y grabaciones entre 1999 y 2014, una Stratocaster Fender, conocida como Anoushka, también se vendió por un millón de libras, después de haber sido estimada originalmente entre 20.000 y 30.000 libras.

La casa de subastas Christie's dijo que "se tocó mucho y sufrió mucho durante la gira de Beck junto a Carlos Santana", lo que provocó que el mástil tuviera una pequeña grieta de unos pocos centímetros que fue reparada. También se utilizó en los álbumes de Beck "Who Else!" (1999), "You Had It Coming" (2000) y "Jeff" (2003).





La esposa de Beck, Sandra Beck, dijo: "Estoy tan feliz de que las guitarras de Jeff hayan sido tan populares entre sus fans y amigos. Muchas gracias por creer en el legado de Jeff".

Los cuatro lotes finales, que incluían una guitarra firmada por Sir Rod Stewart, Eric Clapton y Ronnie Wood en el concierto homenaje a Beck en el Royal Albert Hall, serán donados a la organización benéfica Folly Wildlife Rescue en Tunbridge Wells, que recibió el apoyo de Beck, Sandra y su amigo, el actor Johnny Depp, que siguen actuando como mecenas de la organización.

Amelia Walker, directora especialista de colecciones privadas e icónicas de Christie's en Londres, dijo:

"Estamos encantados con los resultados de la increíble colección de Jeff Beck, que rinden testimonio del legado de un genio, una auténtica leyenda del rock venerada en todo el mundo. "Los postores apasionados compitieron por cada lote de la venta, y cada uno logró muchos múltiplos de su estimación previa a la venta. "El poder de las actuaciones en directo de Jeff y la conexión emocional entre él y sus fans se ejemplifican a la perfección con el excepcional resultado de Anoushka, su Stratocaster blanca de actuación principal, que desencadenó una batalla de pujas de nueve minutos y logró un precio de 1.008.000 libras, 50 veces la estimación mínima previa a la venta. "Ha sido un honor que me hayan confiado esta colección".

Beck murió a los 78 años en enero de 2023, después de una carrera que lo vio ganar ocho premios Grammy y trabajar con una gran cantidad de nombres famosos, incluidos Ozzy Osbourne y Mick Jagger.