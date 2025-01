Sammy Hagar, exvocalista de Van Halen, está en Costa Rica

El icónico cantante, guitarrista y compositor Sammy Hagar, conocido por su trayectoria como vocalista de la legendaria banda Van Halen, publicó fotografías y videos en sus redes sociales disfrutando de los paisajes costarricenses.

Hagar, apodado "The Red Rocker", es reconocido como una de las figuras más influyentes del rock. Su carrera despegó en los años 70 como solista, pero su paso por Van Halen (1985-1996) marcó un antes y un después en su vida artística.

Durante esa etapa, Hagar contribuyó a éxitos inmortales como Why Can't This Be Love, Dreams y Right Now. Además, su incorporación a la banda significó un cambio en su sonido, llevándolos a dominar los listados de popularidad y a conquistar estadios alrededor del mundo.

Teletica.com consultó a la Oficina de Migración y Extranjería sobre el ingreso del estadounidense, pero indicaron que no existe registro migratorio del intérprete en suelo tico. Esto podría explicarse por la posibilidad de que el cantante de 77 años haya ingresado al país vía marítima, como ocurrió hace unos años con Bill Gates, quien no presentaba ingresos a Costa Rica porque llegó al país en su yate.