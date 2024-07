Gary Centeno dice que 'Top Chef VIP' le permite conectar con su mamá, quien murió hace dos años

El actor costarricense Gary Centeno está triunfando con su participación en Top Chef VIP, el programa de Telemundo que pone a cocinar a artistas latinoamericanos.



Centeno, oriundo de San Carlos, lleva más de una década viviendo en México, pero asegura que su "sazón" tico sigue vivo.



Con deliciosos platillos, como chifrijo y arroz con palmito, el tico ha impresionado a los jueces del reality. En el programa transmitido el pasado jueves, el chef impresionó a Sheynnis Palacios, actual Miss Universo, con lo que la reina de belleza calificó como un "delicioso nacatamal".



Teletica.com conversó con Centeno, quien explicó que este programa lo ha unido a su mamá, quien falleció hace dos años y que de ella heredó "su cuchara", por lo que ella es la inspiración detrás del nacatamal y de todos sus exitosos platillos.

"Sin mi familia, mi hija y esposa, yo creo que sin ellas no podría, porque son como el motor para mí. También mi mamá, que murió de cáncer hace como dos años y este proyecto me ha permitido conectar con ella de una manera increíble porque también, para los que no la conocieron, mi mamá hacía una carne en salsa en San Carlos, que tenía una soda ahí por el hospital y decían 'vamos a comer donde la Machilla', también de ahí sale ese sazón que tengo y que he tratado de transmitir", acotó.

El tico es uno de los finalistas del programa y confesó que a veces se cuestiona de dónde sale su creatividad, pero que confía en su trabajo.

"Hasta el momento yo digo que yo he cocinado como alrededor de unos 80 platos sin jeta. Unos 80 platos llevo y yo digo mae ¿de dónde sale tanta creatividad, de dónde? Y es increíble también como te digo, insisto, en la conexión de mi mamá y aquí también he descubierto que tengo otra pasión: me encanta cocinar. Me encanta, me encanta experimentar olores, sabores", finalizó.