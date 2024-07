¿Quién es Gary Centeno, el tico que participa en ‘Top Chef VIP’?

Gary Josué Centeno, conocido artísticamente como Gary Centeno, es un actor sancarleño que triunfa en México. El artista, de 35 años, ha ganado fama internacional con su participación en el reality show de Telemundo Top Chef VIP, en su tercera temporada.



Teletica.com conversó con Centeno, quien tiene 12 años de vivir en el país norteamericano, y admite que siempre fue muy soñador, algo que lo ha llevado lejos.



​"Gary Centeno es un mae con muchos sueños, siempre tuvo presente qué es lo que quería. La verdad que yo siempre me quise dedicar a esta vara de las artes escénicas, toqué muchas puertas en Costa Rica y nunca se me abrieron, entonces fue de las razones por las que emigré a México. "Siempre me vi en México porque para mí es como el 'Hollywood latinoamericano'. O sea, a México vienen muchos extranjeros, entonces yo la verdad que ya le tenía el ojo desde hace puff, desde hace muchísimo. Tengo 12 años de vivir aquí y es un país al que le debo muchísimo", indicó.



Él recordó que en Costa Rica tocó muchas puertas, pero no logró posicionarse como actor; a pesar de eso, dice entender la situación, porque en el país las posibilidades para crecer actoralmente son muy pocas.

"México es un país al que le debo muchísimo porque fue el país que me dio la oportunidad de demostrar mi talento. Yo estaba en Costa Rica y pues somos una finca, verdad, o sea, usted sabe, somos una finca, hermosa, muy bonita, pero estamos en pañales en producciones audiovisuales. "Fue como un sueño, agarré mis maletas y dije: me voy. La verdad que son muchas cosas que tendría que contar, pero usted no sabe todo lo que yo pasé, todo lo que tuve que hacer para pagar mis estudios, porque a pesar de que yo ya había estudiado un poco de actuación en Costa Rica, aquí quiero empezar de cero, verdad. Me metí a estudiar la vara del acento. Yo sé que muchos me critican porque no hablo tico, si estuviera en mi posición entenderían, al final hablo neutro que es lo que nos piden en la actuación", acotó.

También modeló cuando iniciaba su sueño actoral, aunque su enfoque siempre fueron las artes escénicas. Dice que siente que “está recolectando todas estas semillas que sembró” hace más de una década.

"Creo que cuando yo llegué, lo primero que hice fue dejar semillitas y ahora estoy recogiendo de a poquitos todos los frutos que dejé desde hace 12 años, que me vine de Costa Rica. Eso también me tiene muy contento, que a mí también nadie me ha regalado nada. Yo me lo he ganado solo, con el esfuerzo que tengo y con la dedicación que le pongo también a cada proyecto en que estoy", añadió.

Centeno admitió que fue difícil salir del país, sobre todo de su pueblo, San Carlos, pero que con esfuerzo y enfocado en su futuro lo logró. Antes de comenzar en la actuación, estudió Diseño Publicitario y mencionó que en el colegio lo tildaban de “gay” por su afinidad con las artes y el modelaje.

"El primer paso para estar donde estoy fue, definitivamente, salir del pueblo, irme a San José. Cuando yo me salgo de San Carlos, me voy a estudiar Diseño Publicitario porque también mi mamá me decía: 'si usted quiere ser actor, yo que usted estudio otra carrera porque también está esa impresión de los actores, y es una carrera muy difícil en que no se gana mucho dinero'; pero también se puede ganar mucho... Una de las metas cuando me fui era ser conductor (de televisión). "En San Carlos, estudié en el Cotai. Tuve momentos hermosos, pero también tuve momentos de mucho bullying porque desde ahí, desde San Carlos, me acuerdo de que iba a clases de modelaje y mis compañeritos o mucha gente conocida en el pueblo decía que ese mae es gay porque está modelando, porque va para clases de pasarela. Yo estaba tan metido en la vara, o sea, tan metido en que yo quería hacer esto que nunca me importó, nunca me importó lo que dijeran, claro, me afectaba en algunos momentos, pero dije: mae, es más mi pasión. Yo no sabía que eso que yo hice ahí de modelar, iba a llegar hasta ahorita después de 12 años estar en Telemundo, haber trabajado en Televisa, haber trabajado en Azteca y esto va para arriba", subrayó.

El actor también mencionó que su “charco” es actuar, pero que actualmente participa en reality shows “porque es lo que pide la industria”.



Gracias a su empeño ha participado de Survivor México, como actor en La casa de las flores, en Como dice el dicho y, actualmente, triunfa en el reality de Telemundo Top Chef VIP, en el cual clasificó entre los ocho finalistas del proyecto.

En México, Centeno no solo ha ganado profesionalmente, también encontró el amor en una mexicana, Lorena del Castillo, con quien se casó y tienen una hija: Luna.

El tico finalizó diciendo que “el cielo es el límite”, que tiene proyectos y sueños que pretende lograr y espera, con un proyecto personal, “devolverle un poquito a Costa Rica” de todo lo que le ha dado, ya que vive orgulloso de su origen.