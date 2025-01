¿Concierto de Bad Bunny en Costa Rica? Esto es lo que se sabe

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, sigue cosechando éxitos con su sexto álbum de estudio, DeBí TiRAR MáS FOToS y, mediante un video de Instagram, el boricua encendió las alarmas sobre cuáles países visitará en su gira mundial, durante la cual se cree que incluirá los éxitos de su quinto y sexto disco.

​"Hay lugares que me llevo en el corazón y quiero volver, full voy a volver, como México, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia. Hay otros a los que no he ido como Brasil, Japón, y hay otros a los que va mucho tiempo que no voy como lo es Italia, Londres", explica el intérprete de No me quiero casar.

En el video, el artista hace una mención específica a Costa Rica, país que ha visitado dos veces. Por ello, Teletica.com consultó a las productoras más importantes del país sobre la posibilidad de traer al "Conejo Malo", pero ninguna confirmó el concierto.



Juan Carlos Campos, director de One, comentó a este medio en setiembre de 2024 que le encantaría traer nuevamente al boricua, aunque en ese momento no era una opción que estuviera sobre la mesa.



Campos se ha destacado por ser la mente detrás de grandes conciertos como los de Feid, Christian Nodal y Marc Anthony, y Luis Miguel en 2024. Además, fue el encargado de traer a Bad Bunny en 2022, por lo que es una productora que tiene toda la fuerza para organizar una vez más un evento del Benito.



El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) tampoco ha emitido ningún permiso para el evento, por lo que habrá que esperar a que Martínez Ocasio confirme por medio de sus redes sociales su world tour.

Del Parque de Diversiones a llenar el Estadio Nacional

La primera vez que Bad Bunny se presentó en Costa Rica fue en el Tajo del Parque de Diversiones, el domingo 25 de noviembre de 2018.



Con un repertorio limitado, porque su carrera apenas estaba empezando, el artista puso a bailar a los jóvenes ticos, al ritmo de Mayores, Te bote, Amantes de una noche y Estamos bien.



Este evento estuvo marcado por una serie contratiempos con la seguridad privada y, además, los precios de los boletos quedaron en manos de revendedores, por lo que un concierto que estaba proyectado para ocho mil personas no llegó ni a los cinco mil espectadores.

Cinco años después, el 24 de noviembre de 2022, el "Conejo Malo" hizo historia cuando llenó el Estadio Nacional. Al ritmo de su cuarto álbum de estudio, Un Verano Sin Ti, el boricua amenizó el recinto para los más de 36 mil asistentes.



Esta vez no hubo tantos problemas con la seguridad, pero los coprotagonistas del show fueron los tiquetes falsos y las estafas. Miles de personas se acercaron a la Sabana sin boletos o con entradas falsas.

Pese a ello, Moscow Mule, Me porto bonito, Party, Neverita, La Romana, Efecto y Titi me preguntó fueron parte de los 41 temas que llenaron el recinto de energía.



¿Será que Bad Bunny se plantea visitar Costa Rica en noviembre?

La última vez que el intérprete de Safaera vino, lo anunció el 24 de enero, nueve meses antes del concierto, por lo que es posible que en cualquier momento anuncie todos los destinos que visitará este 2025 y que Costa Rica aparezca en esa lista.

​Promoción del álbum continúa

La promoción del nuevo disco ha generado todo tipo de reacciones, desde una entrevista con New York Times, hasta la aparición de Badbo en un noticiero puertorriqueño.



La última aparición que hizo el artista de 30 años fue en el metro de Nueva York, con el reconocido presentador Jimmy Fallon. El espectáculo inició con este peculiar dúo cantando la canción de The Back Street Boys, I Want It That Way, y terminaron cantando la primera canción del nuevo álbum, NUEVAYoL.

Las 17 canciones que incluye este disco lideran los charts de música a nivel mundial. El pasado domingo, el tema de salsa BAILE INoLVIDABLE rompió el récord de ser la primera canción de salsa en debutar como la número uno en Apple Music.