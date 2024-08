¿Cómo fue que “Beto” Gómez reconquistó a Melissa Mora?

La modelo y cantante costarricense Melissa Mora volvió con Alberto Gómez, con quien estaba comprometida y tenía dos años de relación.



Pese a su ruptura, Mora se enfocó en su carrera y estrenó su nueva canción, Copas, que está a punto de llegar a un millón de reproducciones de YouTube.



Pero el amor de Gómez seguía vivo. En una entrevista con Teletica.com, la oriunda de San Ramón confesó cómo fue que su pareja la reconquistó.

​"Nosotros terminamos, como cualquier otra pareja. Yo vivo en Turrúcares, entonces me mantenía cerca de él, nunca volví a San Ramón porque aquí es mi casa. Él empezó a traerme rosas, estar muy presente en los momentos que lo necesitaba y demasiado atento. Son detalles que siempre ha tenido, pero en ese tiempo que estábamos separados, los seguía teniendo", mencionó.

Mora reveló que no volvieron hace mucho. El concierto de los Tigres del Norte fue el primer evento en el que se dejaron ver públicamente, de nuevo, como pareja.



Meli, como es conocida, habló sobre el amor de la vida y si cree que, en su caso, es “Beto”.

​"Yo no creo en ese concepto como tal; sí, a Beto lo quiero muchísimo, pero cómo te explico, creo que el amor cambia, se transforma. Yo no amo como cuando tenía 20. Ya uno ve el amor diferente, más maduro, ahora lo que busco es paz.

"Me casé por la iglesia, sí, y tal vez en ese momento creía que el amor, el matrimonio, era para siempre, pese a los problemas. Me divorcié y ahora busco que el hombre que esté a mi lado me respete y dé paz. Quiero una relación seria, es tan lindo tener a un hombre que te valora", mencionó.