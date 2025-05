“Cállese que me desespera”: La reacción de “Quico” ante pregunta de Ignacio Santos

Carlos Villagrán, el actor mexicano que dio vida al inolvidable “Quico” de El Chavo del 8, continúa siendo uno de los personajes más entrañables de la televisión latinoamericana.

A sus 80 años, sigue siendo reconocido en toda América Latina por su icónico personaje, quien se ganó el cariño del público con su característico tono de voz y su modo de hablar único. El mexicano está en el país, ya que el fin de semana será parte de la MegaCon.

En una entrevista con Ignacio Santos, director de Telenoticias, Villagrán revivió momentos de su carrera y demostró una vez más su talento para hacer reír, incluso sin estar caracterizado como “Quico” (ver entrevista completa en el video adjunto).



Durante la charla, Santos le hizo una pregunta que desató una de las respuestas más recordadas del personaje. El periodista le preguntó sobre su carrera como político en Querétaro, a lo que Villagrán respondió al instante con el tono desesperado de su personaje: “¡Por favor, cállese que me desespera!”, desatando risas entre los dos. Esta respuesta, cargada de humor, mostró cómo el actor sigue manteniendo vivo el espíritu de “Quico”.

Hay versiones que señalan que el icónico personaje surgió en una fiesta en la casa de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, quien también dio vida al “Chavo”.

Villagrán aclaró que no fue así, que sí existió la fiesta y ahí fueron los primeros acercamientos con Gómez Bolaños, aunque el nacimiento del personaje en sí fue en un show de ventrílocuo.