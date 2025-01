¡Atención, ‘fans’ de Tool! Aquí le decimos cómo pueden verlos en vivo

Luego de meses de especulación sobre una posible visita de Tool a Costa Rica, la productora Stockwell Entretenimiento hizo un importante anuncio, este miércoles, en una conferencia de prensa: la productora reveló una alianza estratégica con KUIKPEI.



Como primer gran hito de esta colaboración, acompañados por una marca de cerveza nacional, lanzan un sorteo exclusivo que enviará a dos afortunados fanáticos a República Dominicana para asistir al evento Live in the Sand, donde Tool se presentará el próximo 7 de marzo. Los ganadores recibirán boletos de avión ida y vuelta, estadía en hotel por tres noches, entradas VIP y acceso al backstage del concierto.



El anuncio no solo emociona a los seguidores de la banda, sino que promete aún más sorpresas. Durante el evento en República Dominicana, los ganadores del sorteo tendrán la oportunidad de unirse a Don Stockwell para realizar un anuncio en vivo, que “impactará a toda Costa Rica y Centroamérica”.

“Estamos sumamente honrados de que Tool haya elegido rendir homenaje a sus fanáticos de la región con esta invitación, y aún más emocionados por la noticia que se revelará el 7 de marzo. Esperamos que miles de 'fans' de toda Centroamérica participen en este sorteo”, afirmó Don Stockwell, presidente de Stockwell Entretenimiento.

¿Cómo participar?

Los interesados deben registrarse en www.kuikpei.com con sus datos personales. Los ganadores serán anunciados el jueves 20 de febrero.



Ganadora de cuatro premios Grammy, Tool es una de las bandas de rock más influyentes del mundo, con una trayectoria que abarca el rock progresivo, psicodélico y art rock. Este anuncio aviva la expectativa sobre una posible visita de la banda a Costa Rica, una noticia que los fanáticos esperan con ansias.