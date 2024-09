Anna Delvey participará en 'Dancing With The Stars' con tobillera electrónica

Anna Sorokin, conocida como Anna Delvey, participará en la trigésimo tercera temporada del programa Dancing With The Stars United States con su tobillera electrónica.



Así lo confirmó ella misma a la prensa estadounidense e indicó que no teme nada de cara al programa de baile "porque no la pueden arrestar por bailar mal".



Sorokin se hizo famosa por su inteligencia y manipulación. Ella aspiraba por tener lujos y riquezas que no podía, por lo que se hizo pasar por una rica heredera para estafar a la élite neoyorkina, bancos y hoteles entre 2013 y 2017.

En 2019, Delvey fue detenida por ocho cargos, entre ellos hurto mayor y robo de servicios, y condenada a cumplir entre cuatro y doce años de prisión. En 2021 fue puesta en libertad anticipada por buena conducta y ha enfrentado casa por cárcel y ahora una tobillera electrónica, dispositivo que ella "accesoriza".

Su historia fue tan polémica y viral que la plataforma de streaming Netflix produjo una serie basada en ella, titulada Inventando a Anna y fue un éxito mundial en 2022.

Anna, como también es conocida, comentó a la prensa internacional que jamás pensó verse en DWTS y confesó que veía este programa desde la cárcel. La participación de la rusa en este formato ha sido muy criticada, ya que a la audiencia está en desacuerdo con promover la fama que ella ha obtenido gracias a los delitos que cometió.