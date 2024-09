Andrés Soto, el tico que está nominado a un Latin Grammy

La mañana de este martes se dieron a conocer los nominados a la vigésima quinta edición de los Latin Grammy, y a una lista protagonizada por grandes artistas como Luis Fonsi, David Bisbal y Carlos Rivera, se une el músico costarricense Andrés Soto Marín.



El tico figura en la categoría Mejor arreglo, con su tema Rapsodia aérea, un proyecto que realizó para la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica.

Teletica.com conversó con Soto, quien dice que esta noticia lo tomó por sorpresa y que la recibió en su país natal, pese a que hace muchos años vive en Los Ángeles.

​"Es la primera vez que me nominan a un Grammy, fue una sorpresa. Siento muy bonito, también haber recibido las noticias acá (en Costa Rica), con la Orquesta Sinfónica Nacional, que fue la que me pidió este proyecto. Soñaba con dedicarme a la música, a ser compositor y ahora ver que lo he logrado y que me dan galardones tan importantes, se siente tan bien. Esta obra es talento nacional, no solo mía, también de la Sinfónica y tener una nominación internacional para mí es un honor.

"Tengo que agradecerle desde los músicos, el director, la gente que ayudó a grabar, todos son parte de este logro. Para mí, el simple hecho de estar nominado ya es un gane. Al componer música, uno lo hace porque le apasiona y le inspira, no porque quiero un premio, pero si en el camino se reconoce su trabajo, tu esfuerzo, es muy gratificante", acotó.