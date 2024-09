'Koreanytico', el creador de contenido que reflexiona sobre la xenofobia

Dari Daniel Seo es un costarricense de descendencia coreada quien, gracias a las experiencias positivas y negativas vividas en el país por ser asiático, se ha dado a conocer por su contenido orgánico en el que reflexiona sobre la xenofobia en redes sociales.



Seo, de 31 años, vivió en Costa Rica los primeros 18 años de su vida. Se graduó del Colegio Británico y decidió estudiar en Estados Unidos, aunque recuerda con mucha nostalgia su vida en "Chepe".



En una entrevista con Teletica.com, el influencer habló sobre su infancia en San José y cómo esto lo motivó a generar contenido muchos años después.

​"La cultura coreana no era tan popular como es el día de hoy en Costa Rica. Si eras asiático, eras chino. Todavía existe esta idea, pero ya menos y esto se debe gracias a la visibilidad que Corea ha tenido en los últimos años. Gracias a la comida, su gastronomía, la música, la moda, el cine... Yo manejaba las dos culturas, soy tico, pero también mi familia es coreana, soy coreano, entonces manejar estas dos culturas era complejo, porque son muy diferentes en muchas cosas, pero en otras tienen similitudes. No quiero sonar víctima, pero en Costa Rica viví malas experiencias por ser asiático, y aunque hubo momentos muy bonitos, otros no fueron tan fáciles.

"Muchos de mis compañeros se reían de mi idioma, aunque hablo perfectamente español y sueno tico, porque lo soy. Me decían 'chino' y a mis amigos se los acepto, pero a ver, yo no soy chino. En la escuela los niños eran muy groseros, yo era gordito, un nerdo, entonces tenía todo para ser víctima de 'bullying'. Mi apodo en la escuela y cole era 'Dari Seo, chino feo'. A veces hacían chistes muy pasados y que 40 niños se rían, pues sí afecta. En las paradas de bus, pasaban y me decían que me devolviera a mi país, y yo pensaba: 'este es mi país'. Tenía 14 años, era alto y yo lo único que pensaba era en mi mamá, cómo afrontar la xenofobia desde una posición más vulnerable como una mujer bajita, cómo cuidar a mi mamá, a mi hermana mayor", recordó.