‘Altamar’: Rodrigo Lagunas estrena su nuevo videoclip el próximo jueves

El cantautor chileno-costarricense Rodrigo Lagunas estrenará, el próximo jueves 5 de diciembre, el nuevo videoclip de su canción Altamar como parte del evento especial El romance no ha muerto, en el que, además de sus canciones, interpretará grandes éxitos Carlos Rivera, Luis Miguel y Alejandro Sanz.



Así lo confirmó el artista a Teletica.com. El espectáculo será en el Jazz Café de Escazú a las 8 p. m.



También estrenará otras cinco canciones. Estas melodías forman parte de su nuevo álbum, aunque Altamar es la única que será acompañada por un videoclip. Los otros cinco singles son Gracias, Cuánto fallamos, Eterno, Déjame amarla y Ruta.

"Había escrito seis canciones, pero no las había terminado, las postergaba. Ahora que escucho esta música, no me siento identificado con ella, siento que no me representa más... Son canciones de dolor, desamor, hablan del sufrimiento.

"Hace no mucho tomé la decisión de volver a trabajar en ellas y ya están listas. Me emociona, creo que aunque ya no conectamos, son letras profundas y con alguien conectarán", contó el músico a este medio.