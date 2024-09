Rodrigo Lagunas estrenará álbum: “Estas canciones ya no me representan, pero deben salir”

El guitarrista, cantante y compositor chileno Rodrigo Lagunas estrenará seis nuevas canciones, una de ella acompañada por un video musical.

Así lo confirmó el artista durante una entrevista con Teletica.com.

"Había escrito seis canciones, pero no las había terminado, las postergaba. Ahora que escucho esta música no me siento identificado con ella, siento que no me representa más. Pasé bastante tiempo haciendo nueva música, redactando nuevas canciones, pero tenía como en la mente esa música que había quedado ahí, y luego pensé: estas canciones ya no me representan, pero deben salir, tal vez para alguien si suenen o se identifiquen con ellas. Son canciones de dolor, desamor, hablan del sufrimiento.

"Hace no mucho tomé la decisión de volver a trabajar en ellas y ya están listas, todavía no tengo nombre para el álbum, pero quiero que sea referente a que no iban a salir. Me emociona, creo que aunque ya no conectamos, son letras profundas y con alguien conectarán", relató.