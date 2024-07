Edgar Silva regresa a Teletica: “Soy honesto con mi trabajo y me gusta disfrutarlo”

Televisora de Costa Rica dio a conocer que una de las figuras más queridas de la televisión nacional regresa a la pantalla: se trata del periodista y presentador Edgar Silva, quien inició su carrera periodística hace más de 30 años en estas mismas instalaciones.



Con comentarios en redes sociales como “es el mejor periodista”, “regresa a su casa” y “ya hacía falta en el 7”, el comunicador fue recibido por sus seguidores.



Este nuevo proyecto, El buscador en red, es un programa de entrevistas. Previamente, Silva y su equipo de trabajo revisan los posteos en Internet de diferentes figuras reconocidas, para así lograr conversaciones profundas y sinceras.



Teletica.com conversó con el periodista de 56 años, quien dice que este nuevo reto es “energizante”.

"Iniciar nuevos proyectos siempre es muy bonito y la verdad es que energiza mucho, emociona mucho. Entonces digamos, viéndolo desde la perspectiva de un proyecto, es muy energizante, puede ser la palabra. "Volver al canal... A veces siento que nunca me he ido, en el sentido de que siempre vuelvo con alguna frecuencia, entonces vieras que desde los compañeros de seguridad, que son los encargados de abrirte la puerta o el portón, hasta los compañeros y las compañeras de Servicios Generales, las de recepción, verdad, que son siempre las primeras personas que te reciben cuando entras físicamente al canal, es muy bonito porque son mis compañeros. Siento mucho el cariño de ellos y siempre me reciben con mucho afecto, es gente a la que conozco, a la que quiero y con la que evidentemente me siento muy cómodo", indicó.

Édgar, como es conocido popularmente, cree que las personas lo aprecian porque es muy honesto con su trabajo.

"Creo que siempre he sido muy honesto con mi trabajo. Yo siento que a lo largo del tiempo que estuve aquí en el canal, digamos de forma permanente, siempre traté de ser muy transparente. Entonces, por ejemplo, 'Buen Día' a mí me permitía ser yo, yo no creé un personaje. Yo creo que la cercanía que yo logré desarrollar con el público fue precisamente porque, cuando me sentía feliz, se me veía feliz; porque cuando me sentía triste, se me veía lo triste, y cuando se me veía lo enojado, se me veía lo enojado.

"Entonces, yo siento que esa sinceridad emocional me ha ayudado mucho a sentirme cerca de las personas o a que las personas se sientan cerca de mí, yo creo que eso es parte del camino. Lo otro, yo creo que también he sido como muy honesto en mi trabajo y a mí me gusta disfrutarlo, entonces cuando me tocó brincar en El Chinamo y enfiestarme, me enfiesto", acotó.