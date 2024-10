Steve Bannon, exasesor de Donald Trump, sale de prisión

Steve Bannon, prominente figura de la derecha estadounidense y exasesor de Donald Trump, fue liberado de prisión este martes por la mañana después de pasar casi cuatro meses tras las rejas, informaron los medios estadounidenses.

Bannon abandonó la Institución Correccional Federal de Danbury, Connecticut, según Kristie Breshears, portavoz de la Oficina Federal de Prisiones.

Su liberación, tras cumplir su condena, se produce justo una semana antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en las que su exjefe busca recuperar la Casa Blanca.

"No estoy quebrado, estoy fortalecido", dijo a The New York Times a la salida de la prisión.

Bannon fue condenado por desafiar una citación para testificar ante el panel del Congreso que investiga el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de EE. UU. cometido por partidarios de Trump. Cuando entró en prisión el 1 de julio, dijo desafiante que estaba "orgulloso" de cumplir condena "si es lo que hace falta para enfrentarse a Joe Biden".

Aunque ya no trabaja oficialmente para Trump, ha seguido utilizando su influencia para que vuelva a la Casa Blanca, principalmente a través de su podcast "The War Room".

Considerado uno de los profetas de la derecha populista 'alt-right', Bannon ha declarado que su objetivo es aportar "la infraestructura global para el movimiento populista mundial" y ha apoyado numerosos movimientos políticos ultraderechistas y populistas en todo el mundo, especialmente en Europa.