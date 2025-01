Nicolás Delgadillo a su arribo al Saprissa: “Vengo al más grande y hay que ganar siempre”

Saprissa anunció este viernes la incorporación del argentino Nicolás Delgadillo por los próximos dos años.

El futbolista se desempeña como extremo izquierdo y en sus primeras declaraciones vestido de morado, aseguro venir al club “más grande”.

“Vengo al más grande del país y hay que ganar siempre, el grupo me integró muy rápido, me gustó mucho el estadio, hermoso, los felicito, la afición es una locura”, mencionó.

Sobre sus características, el futbolista de 27 años reconoció que es pícaro en su forma de juego y que viene a aportar por los títulos.

“Soy extremo izquierdo y me gusta encarar, cuando me llamaron y sabía que iba a venir me puse a ver vídeos, es un club muy reconocido mundialmente, he visto los recibimientos que tiene y algunos hinchas me han mandado mensajes de bienvenida”, indicó.

🎥 Las primeras palabras de Nico Delgadillo al llegar al Deportivo Saprissa: "Sé que vengo al equipo más ganador y más grande del país" 💜 pic.twitter.com/dRmEMiveSH — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) January 4, 2025

Delgadillo tiene experiencia en clubes de la talla de Vélez Sarsfield, San Martín de Tucumán, Patronato, Platense, Atlético Rafaela y recientemente en Colón de Santa Fe.

Se trata del cuarto fichaje de los morados de cara al próximo torneo, pues, también llegaron Sebastián Acuña, Marvin Loría, Sabin Merino y Gerson Torres.