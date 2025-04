Ariel Rodríguez: “Todo lo aprendí de Carlos Saucedo”

El delantero Ariel Rodríguez reveló quién fue su mentor y maestro cuando comenzaba en el Saprissa.

El hoy tercer mejor goleador histórico de los morados reconoció que aprendió mucho de la presencia del boliviano Carlos Saucedo.

“En el 2014 llega Caballo Saucedo y fue una de las cosas que me ayudó y estaba en el top 5 de goleadores del mundo y él me ayudó muchísimo a posicionarme, cuándo ir a posicionar y cuándo no y eso me sirvió mucho. Él era experimentado y ahí fue cuando adquirí más experiencia”, reconoció Rodríguez en el programa Dentro de la Cancha.

Para el ariete, Saucedo le enseñó mucho dentro como fuera de la cancha y siempre fue un gran referente.

“Tal vez él no era tan vistoso, él y yo no somos de quitarnos tres futbolistas y meterla al ángulo, pero nuestro fútbol es más oportunista, ese es el fútbol de nosotros y muchas cosas las absorbí de él y por dicha y los goles ahí están, al final eso no se los quita nadie”, indicó.

Todo lo aprendí del CABALLO SAUCEDO 🇧🇴

🎙 Ariel repasa sus mejores goles en YouTube #DentroDeLaCancha pic.twitter.com/H7lvKaXXQR — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) April 2, 2025

El ariete morado se ha perfilado como el titular en el Saprissa en esta nueva etapa con el técnico Paulo Wanchope e incluso el domingo anterior se encargó de marcar el gol del triunfo ante el Herediano.

El “Samurái” suma 126 goles con la camiseta morada.