¿Por qué la Coca Cola sabe mejor en vidrio? Guaynaa lo explica de forma única

El cantante puertorriqueño Guaynaa compartió una divertida y sincera respuesta a una pregunta inesperada durante una entrevista en los 40Principales en Guatemala. En un juego de preguntas rápidas, los locutores le preguntaron por qué la Coca-Cola sabe mejor en botella de vidrio, y su respuesta fue tan auténtica como graciosa.

“Porque tiene el verdadero up the night. ¿Usted sabe qué es ‘up the night’? Es cuando en Puerto Rico probamos la Coca-Cola y decimos que esta tiene el verdadero ‘up the night’”, explicó Guaynaa con su característico estilo, agregando que, al pensar en esa bebida, se imaginaba abrazando una Coca-Cola de vidrio mientras la disfrutaba y bailaba con ella.

Además, el cantante aprovechó la oportunidad para recordar uno de los momentos más especiales de su carrera: su participación en el Coca-Cola Fest Flow 2020 en Ciudad de México. Para él, ese concierto fue un recuerdo inolvidable lleno de buenos momentos.

Pero el 2025 promete mucho más para Guaynaa. En su agenda, tiene varios proyectos, entre ellos un enfoque en “tropicalizarse” y aprender a bailar salsa y cumbia, lo que asegura traerá un año “muy divertido”. Además, reveló que está por lanzar su disco de cumbia con 14 temas inéditos, un proyecto que promete sorprender a sus fans.

Y usted, ¿sabe por qué la Coca-Cola sabe mejor en vidrio?