Rolando Fonseca: "Acepto que firmé la 31, pero me equivoqué"

Justo antes de arrancar la fase final del Torneo de Apertura 2024, el exjugador y analista Rolando Fonseca, firmó el título 31 para Liga Deportiva Alajuelense durante la sección deportiva de Teletica Deportes.

Sin embargo, una vez concluido el campeonato y obtener el campeonato número 30 el Herediano, Fonseca fue el principal blanco de críticas y cuestionamientos en redes sociales por su pronóstico.

Para no olvidar Rolando Fonseca firmando la 31 para Alajuelense pic.twitter.com/8Pn15FUh06 — TD Más (@tdmas_cr) December 28, 2024

Este lunes, el exgoleador de la Selección Nacional dio la cara y aceptó que se equivocó y felicitó personalmente a Orlando Moreira, directivo del Herediano quien llevó la copa al set de Teletica Deportes Radio.

“Los caballeros aceptan, don Orlando felicidades, aceptó que firmé la 31 y aceptó que me equivoqué”, comenzó diciendo.

Sin embargo, criticó fuertemente a los que lo insultaron a él y sobre todo a su familia.

“Que di un pronóstico, sí, pero aceptar los insultos, las bajezas en redes sociales y los insultos a una nieta, una persona y la familia, no, no pasemos a eso. Voy a aceptar que me equivoqué, pero soy ser humano, no tengo una bolita de cristal, pero a veces uno dicta qué puede pasar”, declaró.

Incluso, Moreira en son de broma le dijo que firmara la Copa en vivo durante el programa, lo que provocó las risas de todos.

Herediano consiguió el viernes anterior su título número 30 en su historia, tras dejarse la fase final al entrar de cuartos y ganarle la gran final a Alajuelense, equipo que quedó líder general del certamen.