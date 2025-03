Técnico de Herediano: "Puede que Saprissa no esté pasando un buen momento, pero tiene nombre"

Alexander Vargas, técnico de Herediano, analizó el partido de este domingo, a las 4 p. m. ante un alicaído Saprissa.

Estas fueron sus declaraciones en la conferencia de prensa previo a este partido:

Liderato: Es un partido importantísimo, no quiero pensar en la fecha 22, yo me fijo en los partidos que llevamos, queremos cumplir objetivos, nos puede marcar mucho la puja por el primer lugar. Puntarenas FC ha venido haciendo un gran trabajo.

La Cueva: Vamos a hacer la estrategia para ganar el juego, no para ir a empatar, este equipo está acostumbrado a estos partidos, El ambiente siempre que se va a Saprissa es difícil, hay que estar concentrados y no entrar en el juego de la afición. Hay que ser muy equilibrados emocionalmente.

Estilo de juego: Yo soy muy respetuoso de los entrenadores que han estado anteriormente, cada uno ve el juego de una manera distinta. Yo quiero ganar, muchas veces la gente piensa que ganar es salir como loco a presionar o defenderse, hay muchas maneras de planificar un juego para ir a ganar. Cuando se sale a proponer hay muchas posibilidades de ganar el partido. Si quiero ganar, yo tengo que ir a buscar el partido. Yo no voy a ir a regalarme, puede que Saprissa no esté pasando un buen momento, pero tiene nombre, contra nosotros va a querer salir de esa racha. Sé que también ellos van a estar muy cautelosos porque el equipo de nosotros ha hecho las cosas bien.

Paulo César Wanchope: Yo quiero ir a ganar allá, es un equipo que está bien dirigido, buenos jugadores, tiene una afición muy grande y mucha historia. Yo me centro en mis jugadores. El tiempo dirá si alargamos la racha contra Chope, que es un buen entrenador. No lo veo por ganarle a Chope si no que el equipo siga con la racha positiva.

Favorito sobre Wanchope: Eso se lo dejo a ustedes (prensa), ustedes tendrán sus números, casi siempre el favorito va a ser el club que esté arriba, pero mejor que usted (periodista) la responda.

Afición herediana: He estado en varios equipos, me acuerdo cuando llegué a varios equipos y no era del agrado de la afición, yo trato de ser yo y trabajar, conforme se va dando los resultados la gente ha comenzado a creer en mí. La gente de Herediano ha sido muy buena conmigo, sé el equipo y la exigencia, yo muchas veces escucho y recapacito unas cosas, me autoevalúo y estoy bien con ellos. Ha sido muy bonita la relación con la afición herediana.

Saprissa: Queremos dar un golpe no porque Saprissa esté en esa situación si no porque queremos seguir sumando, que el grupo se vea mejor. Siempre espero la mejor versión de los equipos, yo soy muy respetuoso, Wanchope va a querer ganar, yo no estoy relajado, es cuando más alerta hay que estar, son finales estos partidos.

Liga menor: Hay que tenerle paciencia a los muchachos, mucha gente se queda con lo de Andy Rojas, Andy también tuvo un comienzo.