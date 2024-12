Jafet Soto ya juega la Gran Final: "Puede que programe lunes y no quiera jugar 25 de diciembre"

El entrenador de Herediano, Jafet Soto, analizó la clasificación a la Gran Final tras triunfar 3-2 ante Saprissa en el marcador global.

Estas fueron las declaraciones de Jafet tras el compromiso.

Análisis: Modificamos cosas, el primer gol viene de una falta que no tenía que ser falta. En el segundo tiempo la concentración, compromiso y orden fue diferente. Adelanté el plan de juego porque el segundo tiempo pensaba jugar más al ataque. Todos los cambios que hice fueron ofensivos.

Arbitraje: Saques de banda eran a favor de nosotros, en el segundo gol de Saprissa no había falta. Qué increíble, me sorprende de la Comisión de Arbitraje ese tipo de nombramientos, sabiendo que nos jugamos muchas cosas, nombraron chiquillos de cuarto y quinto árbitros. Se eligen árbitros de experiencia para esto.

Horacio Elizondo: Hay que ver qué reporta el árbitro al final, si no inventan cosas, yo tengo una filosofía, yo me quedo en Costa Rica y hay gente que viene a Costa Rica y se va porque no es de aquí. Ese consejo me lo dio La Volpe hace 11 años.

Fechas de la Gran Final: Vamos a ver con qué nos sale Unafut también, pero yo sé que muchos medios ha circulado el acta de las reprogramaciones. La vuelta quedaría para 27, 28 o 29 posiblemente. Posiblemente, es una posibilidad para adelante, no para atrás. Es algo que vamos a ver, lo vamos a hablar entre nosotros. Ya FUTV me está llamando, pero vamos a tomarnos el tiempo, puede ser que programe lunes, yo también tengo tiempo, tienen compromisos adquiridos en Villa Caletas, nosotros no, nos ha costado mucho llegar aquí, contra todos y contra todos, puede que programe lunes y no quiera jugar 25.

Llamado a la Comisión de Arbitraje: Lo que yo pido es que manden gente de experiencia, ahí tienen gente para no decir nombres. Hoy un árbitro sacó una bola de la cancha para jugar rápido, yo veo que la bola le pasa a cualquier árbitro y nada más se quite. Yo nunca he visto que la tire para jugar, eso entre muchas otras cosas más. Nos han encasillado en que venimos a perder tiempo. Sería bueno mandar una cartilla a FIFA para que vean todas las cosillas que han venido pasando. Vamos a pensar bien en todo lo que vamos a hacer para el partido de ida de la Gran Final.

Estadio Carlos Alvarado: Están invitados para que vayan a jugar a la plaza.

Golpe en su pierna: Alvarado se le vino a pegar a Faerrón, está claro en el video, yo por meterme, cuando hice un piquecillo y me desgarré el gastrocnemio. Ya uno no está para esos trotes y menos con esos monstruos.

Partido de vuelta de la final: No me he visto jugando un Viernes Santo, mucho menos jugando un día de nacimiento de Jesucristo. Vamos a valorar todas esas cosas.