Alexander Vargas: "Me despidieron por llamada sin darme las razones"

Sin razón alguna. Así fue la salida de Alexander Vargas como técnico del Herediano, luego de que fuera despedido sorpresivamente este domingo.

El estratega habló con Teletica Deportes Radio y brindó detalles de cómo fue su rápida salida que se dio vía telefónica.

“Voy a ser muy franco, me sorprendió esta decisión que ayer me comunicaron. Estaba viendo el partido de Santos y la Liga y me llamó Gustavo (Pérez, gerente deportivo) y a hoy no sé por qué ni cuál fue la razón para que me saquen del equipo. La llamada con Gustavo duró un minuto, me duele mucho la situación, pero la situación la sé, tengo muy claro lo que hice en el club y puedo seguir adelante”, mencionó.

Según Vargas, la llamada apenas duró un minuto y las razones nunca se las dieron, aunque reconoce que él entiende cómo se manejan las cosas en el fútbol y el Herediano.

“Sí, fue una llamada de don Gustavo, tipo 6:45 pm, donde se me informa eso, no me indicaron por qué, ni me dieron la razón, primero que todo tengo que agradecer a todos a Jafet y don Gustavo, tengo que ser agradecido, así soy yo, pero así es esto del fútbol”, aseveró.

Pese a su salida tan estrepitosa, Vargas no le resiente nada al equipo rojiamarillo ni a la cúpula de Fuerza Herediana.

​“Así tal cual como lo dice. No quiero hacer roncha ni un drama, él era mi jefe inmediato, me dijo que tuvieron una reunión y que decidieron que no iba a seguir y yo le dije que lo aceptó, que así son las cosas”.

Pero también reconoció que desconoce qué le cobraron durante su gestión, que terminó con un 67% de rendimiento.

“Que duro responder eso, porque no me explico. Vamos a ver, ayer escuchaba de que tal vez la dirigencia no me perdonó no haberle ganado a Saprissa o perder con la Liga, pero tampoco cuando se ganó ante ellos nunca me dijeron qué bien Pipas, nunca hubo esa palmadita, pues sé que en Herediano no es así, los objetivos eran muy claros, era terminar el primer lugar en primera fase y estábamos compitiendo. Si yo estaba mal, no quiero imaginar los que estaban debajo de uno”, concluyó.

De forma oficial, Jafet Soto será el encargado de sustituir a Alexander Vargas en el banquillo del Herediano.