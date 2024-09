Jafet Soto sobre cómo el árbitro termina el partido: "Los tenemos debajo del marco y él pita"

El entrenador de Herediano, Jafet Soto, analizó la caída frente al Saprissa (1-0) y también se refirió a cómo el árbitro Juan Gabriel Calderón pitó el final del partido.

El silbatero Calderón paró las acciones del compromiso e inmediatamente decretó el final del juego. Quizás se vio extraño porque parecía que el Team iba en una jugada de ataque.

Estas fueron las respuestas de Jafet Soto en conferencia de prensa:

Análisis: Cuando nivelamos y jugamos espejo, el partido estaba muy parejo. Cuando yo tengo los tres delanteros son tres para tres, entonces creo que ahí empezamos a dudar y en el cierre del centro que viene, entre tanta gente, él está solo. Salgo satisfecho con el desenvolvimiento táctico del equipo, pero no era para perder. Vi un partido muy muy parejo, un poco más de decisión en jugadas divididas. Se hizo un partido donde no merecíamos perder.

Rendimiento: ¿A cuántos puntos estamos de Saprissa? La misma pregunta se la tiene que hacer a ellos (Saprissa).

Final del juego: Él para, los tenemos debajo del marco y él pita, ellos son los que mandan, dijeron: 'vamos a revisar lo que pasó en el área' y listo. Me parece ingrato la amarilla de Fearrón, eso no me gustó.

Estabilidad: Creo que hay dos conceptos, consistencia es lo que hacemos todo el día, y está la persistencia que es diferente, es cualquier obstáculo que haya, uno tiene que ir a luchar. Nos falta que se mantenga una idea de juego de más tiempo, más regular, más constante, nos ha costado.

Visitantes: Nos ha tocado mucho jugar de visita, es una realidad, pero bueno... es una tarea que tenemos, uno va encontrando una base, me siento ya en ritmo de competencia como entrenador, a penas voy a cumplir seis semanas, tenía dos años de no dirigir.



Andy Rojas: Yo creo que Andy viene creciendo en el juego, es un jugador que se ve muy maduro y que cada vez que juega en esos escenarios, esa madurez lo hace crecer.