Jafet Soto será presidente y gerente: "No tengo ningún problema en llenar algún vacío"

Jafet Soto anunció que será presidente y gerente deportivo de Herediano tras la renuncia de Robert Garbanzo.

Soto afirmó que Garbanzo "renunció y ya". Al ser consultado por qué argumentación le dio Garbanzo, respondió: "A mí no me importa lo que diga, renunció y ya. En el fútbol tengo 16 años como dirigente, puedo esperar cualquier cosa como dirigente".

A Jafet también se le preguntó si asumiría la gerencia deportiva y enfatizó que durante 16 años ha hecho de todo en el Team.

"No tengo ningún problema en llenar ningún vacío que existe. No he hecho nada diferente en los últimos 16 años, cuándo he hecho algo diferente en Herediano", añadió.

Además, sobre un eventual sustituto, dijo que se lo tomará con calma.

"No, por el momento no, llenar el vacío de Robert es muy difícil, no es fácil, no nos vamos a apresurar en nombrar a nadie. Yo solo tuve a Robert año y medio, pero de ahí durante 16 años lo he hecho todo yo", concluyó.