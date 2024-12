Jafet Soto adelanta alineación de Guima: "En el CAR todo se ve, nada más se pone una moto o un dron"

El presidente y técnico de Herediano analizó la Gran Final, Jafet Soto, y sorprendió al anunciar la posible alineación de la Liga para el primer partido.

Además, Jafet le puso picante al declarar que "en el CAR todo se ve, nada más se pone una moto o un dron".

—¿Siente que lo de los cambios de horario de la Gran Final es algo contra usted?

Yo no lo veo así, yo lo veo más bien como una sentencia a mi favor de todo lo que he venido diciendo a lo largo de esta gestión, exceptuando a don Otto, Salvador y Fabio, que ellos han sido correctos, rectos siempre, han visto por el bienestar del fútbol por eso digo correcto, lo demás me parece que son pruebas a mi favor de todas las cosas que yo he dicho a lo largo del año sobre esta gestión sobre los dedazos en contra no de Jafet sino del fútbol.

Por ejemplo, contra Puntarenas, son pruebas a mi favor, a veces hablan mucho que yo habló, pero esto es una prueba de que lo que yo digo no es ninguna mentira y como ya no van a estar, ya no les importa sacar sus colores, sacar su odio deportivo, es muy difícil odiar a alguien la vida, pero por eso digo su odio deportivo. Queda más a mi favor por las pruebas, es un, por tanto, muy contundente y finalizando el año me dan la razón a mí en todo lo que he dicho a lo largo de cuatro años.

—¿Conoce la decisión del Consejo Director?

No la conozco, pero nosotros sí hemos sido fieles a lo que dice un documento, esto no es de competencia, no es de poder, yo me siento igual que todos los equipos, algunos se sienten más que otros equipos, cuando hay conciencia y sobre todo se respeta a la cancha... de repente se olvidan ese tipo de situaciones, nos vamos a apegar a lo que está escrito. La hemos pulseado para no apegarnos a esa dictadura, sino pelear y tratar de quitar, si es así como dice usted que el Consejo Director lo hizo, primero felicitarlos y segundo habría que ver si felicitamos a los 3, a 4 o a todos.

—¿Cómo analiza que los calificaran de artimañas, eso le inquieta en algo o cambiará en algo su estilo de juego?

Yo creo que, como lo decía en la conferencia del miércoles, eso es pasado, ya pasó. Ya para qué me voy a desgastar en eso, voy a visualizar un partido intenso, podrían cambiarse los papeles, venir a perder tiempo, a que el portero se tire, eventualmente, que supuestamente eso hicimos y nos vamos a preparar y estamos preparados y más que listos, con mucha hambre de jugar este partido este domingo aquí en nuestra plaza Carlos Alvarado.

Tengo jugadores que han jugado campeonatos, tengo a muchos jugadores que han jugado finales. Estamos más vivos que nunca con una final más. Ojalá el partido fuera hoy, fuera lo antes posible porque tenemos muchas ganas, estamos completos físicamente, estamos en un ritmo de competencia muy bravo, hay otros que van a cumplir 12 días de no jugar. Hay que ver la parte deportiva, los que jugamos fútbol, en nuestra cabeza, el no jugar, eso lo hace perder confianza.

—¿Qué sabe de la Liga?

Creo que podría hacernos lo que nos hizo en la semifinal pasada, puede sorprendernos con tres centrales, que iban ellos en ventaja 1-. Jugó con tres centrales, tres volantes y dos 9. Creo que podría hacer eso. Si vemos a lo largo del campeonato sería Villalobos o Carlos Martínez, vuelve James, Gamboa, Lawrence u Oviedo, Celso, Larry Angulo, Campos, Canhoto y Toril, o puede sorprender 4-4-2.

Además, todo en el CAR se ve, nada más se pone una moto ahí y se ve todo, ahí se ve todo, uno manda un dron y en el CAR todo se ve, por más que se metan en la cancha del fondo se ve todo, imagínese.

—¿Qué árbitro le gustaría tener?

Yo no puedo pedir eso, he pedido que no me nombren y me nombran, imagínese si pido. Pero sí tengo que reconocer que Adrián Chinchilla hizo un partido bueno, muy buen partido, si hubiera quedado afuera diría lo mismo, dio fluidez al juego.

—¿Le cambia en algo que se varíe de programación?

Nada, teníamos programado jugar domingo o lunes, no cambia en nada, hicimos algunas cosas tácticas y recuperamos. No desaprovechamos el tiempo.

—¿Quién marcará a Andy Rojas?

Se ha inclinado más por Villalobos por lateral derecho, Carlos Martínez no ha tenido mucha participación.

—¿Quién tiene más presión por ganar ustedes o la Liga?

No sé, como presidente y aficionado queremos ser campeones, presión en una final, nombre, hay que disfrutar, es lo más lindo, habría que ver quién tiene más presión a lo largo de los años, nosotros construyendo una gran plaza y teniendo equipos competitivos es muy valioso para nosotros. Es delicioso, hay que disfrutar, yo no soy entrenador, disfrutar, esto siendo presidente sería hermosísimo.