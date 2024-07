Celtic de Escocia le sigue la pista a Andy Rojas, según medio de ese país

El Celtic de Escocia le pone el ojo al joven del Herediano, Andy Rojas, quien se encuentra actualmente con la Selección Nacional en la Copa América.

Rojas, de apenas 18 años recién cumplidos, estaría siendo seguido muy de cerca por el Celtic, esto según información que publica el medio The Sun de Escocia.

“Fuentes en la tierra natal de Rojas afirman que el Celtic es uno de los varios clubes europeos que le echan el ojo.

“El Celtic está monitoreando la situación de Rojas, pero enfrenta la competencia de Italia y Holanda”, asegura la publicación.

EXCLUSIVE: Celtic tracking Costa Rica wonderkid who made history at Copa America this week https://t.co/qCon4hFHzR pic.twitter.com/snMsogfdAs