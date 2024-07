¿Qué comer hoy? Beneficios inesperados de las frutas de temporada

En el mundo de la nutrición, uno de los principios clave para mantener una alimentación saludable es adaptar nuestra dieta a la disponibilidad estacional de los alimentos. Durante esta temporada, hay varias frutas que, además deliciosas, también ofrecen numerosos beneficios para nuestra salud.

Para guiarnos en la elección de estas frutas, hoy nos visitó la experta en nutrición Alejandra Irola, quien amplía sobre tres frutas de temporada y sus beneficios (repase la información en el video adjunto).

1. Mango

Beneficios: El mango es una fruta tropical rica en vitamina C, vitamina A y fibra. La vitamina C es esencial para el sistema inmunológico, mientras que la vitamina A contribuye a la salud ocular y de la piel. Además, la fibra del mango ayuda en la digestión y puede prevenir el estreñimiento. Esta fruta también contiene antioxidantes que combaten el daño celular y pueden reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

Porción recomendada: Se recomienda consumir aproximadamente 1 taza de mango fresco al día. Esto equivale a una pieza mediana de mango, que proporciona una cantidad adecuada de nutrientes sin exceder en calorías.



2. Mamón chino

Beneficios: El mamón chino, conocido también como rambután, es una fruta exótica que destaca por su alto contenido de vitamina C y hierro. La vitamina C apoya el sistema inmunológico y facilita la absorción de hierro, mientras que el hierro es fundamental para la formación de glóbulos rojos y la prevención de la anemia. Además, el rambután es rico en antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo y el envejecimiento prematuro.



Porción recomendada: Una porción adecuada de mamón chino es de alrededor de 6 a 8 unidades. Esta cantidad te permitirá beneficiarte de sus nutrientes sin consumir en exceso calorías y azúcares.



3. Manzana de agua



Beneficios: La manzana de agua, o también conocida como cabeluda, es una fruta refrescante que contiene una buena cantidad de agua y fibra. Esto la convierte en una excelente opción para la hidratación y la digestión. Además, es baja en calorías y rica en vitaminas del grupo B, que son cruciales para la salud del metabolismo y el sistema nervioso. Su sabor dulce y jugoso la hace una alternativa deliciosa a los refrigerios procesados.



Porción recomendada: Para disfrutar de todos sus beneficios, se recomienda consumir 1 a 2 manzanas de agua al día. Esta cantidad ayuda a mantener una adecuada hidratación y aporta fibra sin añadir demasiadas calorías a tu dieta.



Irola también destaca que aprovechar las frutas de temporada no solo es beneficioso para nuestra salud, sino también para el medio ambiente y la economía local. Al elegir frutas frescas y de temporada, no solo garantizamos una mejor calidad y sabor, también apoyamos a los productores locales y reducimos la huella de carbono asociada al transporte de alimentos.

