Video: Con piques y maniobras, motociclistas aprovechan apertura de puente La Amistad

En un operativo realizado en el Puente de La Amistad, ubicado entre los cantones de Cañas y Nicoya, las autoridades decomisaron motocicletas que estarían involucradas en piques ilegales y maniobras peligrosas.



Video de maniobras peligrosas:

El operativo realizado este lunes responde a una serie de denuncias realizadas por ciudadanos ante la delegación de tránsito, quienes alertaron sobre la situación que se estaba desarrollando en la zona.

Según confirmó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), durante la diligencia policial se decomisaron cinco motocicletas.

“Hemos detectado lotes de bastantes motos haciendo maniobras peligrosas en vía pública. Hay muchos menores de 14 y 15 años que no tienen licencia, conducen de manera temeraria e invaden el carril contrario.

“Esto es increíble porque muchos padres le compran a sus hijos, sean menores o mayores de edad, una motocicleta a pesar de que no tienen licencia y, hace unos días, que decomisé una moto, la mamá del joven me insultó por lo que hice y yo la retuve porque no tenía licencia y el muchacho se dio a la fuga”, dijo Jose Contreras, oficial de Tránsito de la delegación de Santa Cruz.