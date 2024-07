Tras video viral de agresión, denuncian amenazas de muerte contra otra alumna en San Carlos

La familia de otra estudiante del Liceo La Palmera en San Carlos, Alajuela, denuncia que la menor está recibiendo amenazas de muerte después de que se diera a conocer un video donde un menor, al parecer, agrede y humilla a otra alumna en un bus.



La ofendida está recibiendo las amenazas por medio de redes sociales, mensajes vía WhatsApp y hasta por llamadas telefónicas realizadas desde el extranjero. Según sus parientes, le dicen a la estudiante que, en caso de asistir al colegio, su vida corre peligro.

En los últimos días, requirió atención psiquiátrica en el Hospital San Carlos

“A ella la han culpado sobre lo sucedido porque iba dentro del bus y la tomaron a ella como parte culpable, y no tuvo nada que ver en esto. Ha sufrido ataques de pánico, no puede conciliar el sueño, pasa llorando, no quiere comer y está aislada.