OIJ presume que cuerpo hallado en bolsa es de joven embarazada desaparecida en San Ramón

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) presume que un cuerpo encontrado dentro de una bolsa, en calle La Granja de Palmares, Alajuela, es el de Tamara Centeno Murillo, de 20 años, desaparecida en San Ramón de Alajuela.

Según a Rándall Zúñiga, director de la Policía Judicial, un equipo de investigadores se dirige a la zona para hacerse cargo de las pesquisas.

“OIJ encuentra cuerpo dentro de una bolsa, que se presume es de Tamara Centeno, cerca de calle La Granja, en Palmares”, posteó Zúñiga en sus redes sociales.

Su esposo, un estadounidense de 60 años, es el principal sospechoso y se encuentra detenido desde hace unas horas.

“Un nuevo posible femicidio, que se resuelve aun antes de encontrar el cuerpo”, agregó el jerarca.

Andrea Murillo, madre de la joven, relató a Telenoticias que luego de varios intentos por localizar a su hija, decidió ir a buscarla a su casa; pero encontró una escena alarmante.

“Cuando llegué, lo que me encontré fue al señor (esposo), que estuvo conduciendo el carro. Trató de suicidarse, estaba cortado e inhalando el humo del carro encerrado dentro del vehículo. Le pregunté por ella, pero estaba inconsciente. Me metí a la casa y no la encontré”, dijo Murillo.

Tamara Centeno tenía cuatro meses de embarazo, y su familia cree que esto pudo haber desencadenado el conflicto con su esposo. Su teléfono lo encontraron apagado, dentro de una bolsa con toallas de limpieza, en un basurero de una licorería en San Ramón.

El sospechoso, quien conoció a la joven hace dos años y se casó con ella hace uno, permanece hospitalizado bajo vigilancia policial.