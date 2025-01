Desaparece joven embarazada en San Ramón: OIJ investiga a esposo como principal sospechoso

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y familiares buscan a Tamara Centeno Murillo, de 20 años, quien desapareció el jueves en San Ramón, Alajuela.



Su familia siguió la señal de su teléfono celular, lo que le permitió rastrear los últimos lugares donde estuvo la joven, al parecer, en compañía de su esposo, un estadounidense de 60 años (vea video adjunto de Telenoticias).



Andrea Murillo, su madre, relató la angustia que viven desde su desaparición.

"La persona que la agredió la tuvo que haber subido al carro de ella y condujo por varios lugares que ya tenemos identificados. No sabemos si en el momento en que iba en el carro estaba consciente o inconsciente”, dijo Murillo.

Al notar que su hija no respondía, Murillo decidió ir a buscarla a su casa, pero encontró una escena alarmante.

“Cuando llegué, lo que me encontré fue al señor (esposo) que estuvo conduciendo el carro. Trató de suicidarse, estaba cortado e inhalando el humo del carro encerrado dentro del vehículo. Le pregunté por ella, pero estaba inconsciente. Me metí a la casa y no la encontré”, agregó Murillo.