“No salga, por favor”: Madre de joven asesinada en Limón intentó detenerla la noche que desapareció

Graciela Jiménez, madre de una de las dos jóvenes asesinadas en 2023 en Limón, recordó este jueves que ella intentó evitar que su hija saliera el día en que desapareció.

Jiménez, mamá de Nahomy Ramírez, de 22 años, rindió declaración en medio del juicio que se sigue contra dos sujetos, de apellidos Venegas Porras y Vanegas, ambos acusados de la muerte de Ramírez y de Kristel Patricia Aguilar, de 21 años.

“Cuando estaba dormida, Nahomy entró a mi cuarto a dejarme a la bebé y yo me desperté y le dije que para dónde iba, eso fue como a las 10 u 11, por ahí, ella me dijo que iba a salir y que llegaba temprano, que no me preocupara.