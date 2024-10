Más de 500 días después de su desaparición, este miércoles inicia juicio por caso de Keibril

Exactamente 542 dias después de la desaparición de la bebé Keibril García, se espera que este miércioles 2 de octubre inicie el juciio por este caso, a cartgo del tribunal de juicio de Cartago.



De acuerdo con el Ministerio Público, el único sospechoso es un hombre de apellido Casasola, acusado de violar a la madre de la bebé y de sustraer a la pequeña, el 9 de abril del año anterior, en la localidad cartaginesa de Cervantes.

Puntualmente, el imputado enfrenta el cargo de violación calificada, pues la víctima también es menor de edad.

Casasola no fue acusado por el cargo de homicidio, pese a que el Organismo de Investigación Juicial (OIJ) concluyó que la bebé fue muerta. El cuerpo no fue hallado, razón por la cual la fiscalía consideró que no había elementos suficientes para plantear una acusación por la muerte.

El sospechoso era el padre de la bebé, según se constató en pruebas periciales y parte de la teoría del caso es que la sustracción fue para ocultar este hecho, ya que, como se señaló, la madre es menor de edad y Casasola era la pareja sentimental de la abuela de Keibril.

Para ese juicio, programado para iniciar desde las 8 am, también fue citada Fabiola Amador, la abuela de Keibril y expareja del acusado.

Brayam Muñoz, abogado de Fabiola Amador, abuela de la menor, comentó que tanto a él como a su representada les sorprendió la citación, ya que anteriormente habían solicitado ser parte del proceso como querellantes contra el principal sospechoso, pero la Fiscalía les negó esta posibilidad.

“Nos llama la atención que ahora se requiera la presencia de Fabiola cuando no se nos permitió participar activamente en el proceso contra Casasola, pero Fabiola acudirá al juicio y testificará. “Además, esta representación ya había pensado acudir a todo el proceso, el cual es oral y público, respetando siempre lo que indique la autoridad judicial para ver el desenlace del juicio, esperando que haya una condena contundente contra esta persona”, dijo Muñoz.

El juicio está previsto para extenderse hasta el 9 de octubre. Casasola purga una prisión preventiva desde hace más de un año.