Huracán Milton: Tica encuentra su casa con un gran árbol encima

Por Elías Alvarado | [email protected]

A una costarricense residente en Florida le cayó un árbol sobre su casa durante el paso del huracán Milton.



“Regresamos ayer a la casa para ver el panorama que nos esperaba, nos cayó un árbol, la casa recibió unos daños, tenemos que esperar a que nos la vengan a evaluar”, contó María Artavia, quien vive en Dover.

Ahora lo que más les preocupa es lo que sigue, ya que no hay gasolina, no hay luz, no hay agua y la situación se torna difícil.

“Las personas se pelean en las gasolineras, se pelean en los supermercados, la gente anda como desesperada, en las calles no funcionan los semáforos.

“Hemos pasado varios huracanes, pero la experiencia de este es demasiado fea, hemos presentado ataques de ansiedad, pánico y eso es algo que no queremos seguir viviendo, tengo adultos mayores, tengo niños”, acotó Artavia.

El número de muertos por el huracán Milton aumentó este viernes al menos a 16, informaron autoridades de Florida, mientras los residentes en el estado del sur de Estados Unidos comienzan el proceso de reconstrucción de sus vidas y hogares.

Casi 2,5 millones de casas y empresas permanecían sin electricidad, y algunas zonas devastadas por la tormenta, entre el Golfo de México y el Océano Atlántico, seguían inundadas.

"Expertos estiman (...) que causó daños por valor de unos 50.000 millones de dólares", declaró a los periodistas el presidente Joe Biden en la Casa Blanca, quien aseguró que visitará a Florida el domingo.

Milton tocó la costa del Golfo de Florida el miércoles por la noche como una tormenta de categoría 3, con vientos que azotaron a comunidades que aún se están recuperando del paso del mortífero huracán Helene hace dos semanas.

Los tornados relacionados con Milton parecen haber causado más muertes que las inundaciones.