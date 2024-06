“Hubo falta de lealtad por parte del tribunal”, dice fiscal general sobre caso Turesky

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, aseguró que “hubo falta de lealtad por parte del tribunal” que ordenó cesar las medidas cautelares a todos los imputados en el caso Turesky (ver nota completa en el video adjunto de Telenoticias).

Díaz se refiere al Tribunal Penal de Apelación Especializado en Delincuencia Organizada, que este martes tomó una decisión que implica liberar a 10 investigados por tráfico internacional de drogas y legitimación de capitales, quienes cumplían prisión preventiva desde el 23 de junio de 2021. También se levantó el arresto domiciliario impuesto a seis imputados y el monitoreo electrónico a otros seis.

Según el Ministerio Público, los jueces alegaron “la no presentación de la acusación respectiva” en el razonamiento de la resolución. Esto, sin embargo, fue desmentido por Díaz, quien brindó una entrevista a Telenoticias.

“La presentó (la acusación) en la audiencia, y así la fiscal lo dijo en la audiencia. El tribunal no se dio a la tarea, faltando en este caso a un principio de lealtad, de pedirle a la fiscal la acusación; incluso hasta ponérsela en conocimiento, si quería, a los defensores, para que se refirieran a la misma.​

“Esa fue la excusa que utiliza el tribunal, en este caso, para liberar a esas personas: el hecho de que la acusación no constara en el expediente, pese a que la fiscal la ofreció en la misma audiencia. Entonces, definitivamente, hubo una falta de lealtad por parte del tribunal y de las partes, al no pedir la acusación al Ministerio Público. Si no la teníamos, hubiéramos quedado en evidencia de que no estaba, y hubiera podido resolver de una manera correcta. Pero en este caso la acusación está, estaba formulada, estaba firmada, se ofreció en la audiencia y, pese a eso, el tribunal pidió liberar a las personas con esa excusa”, indicó el fiscal general.