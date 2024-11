Fiscalía investiga a directora de centro educativo en Moravia por supuestos delitos de tortura

La Fiscalía indagó a la directora de un centro educativo privado por el delito de tortura contra niños entre los tres meses y 12 años, algunos de los cuales han sido diagnosticados con trastorno del espectro autista.

La imputada es la directora del Montesori Community School, ubicado en Moravia (ver video adjunto de Telenoticias).

Ella ya fue indagada por la Fiscalía, es decir, pusieron en su conocimiento los hechos por los cuales es objeto de investigación.

El expediente señala que se recibió la siguiente información confidencial:

Tras las entrevistas realizadas por los agentes judiciales, todo contenido en el expediente judicial del caso, se señalan varios casos.

El informe del OIJ indica:

"En el año 2024 a los niños del área de baby center que son bebés de 04 meses a 10 meses, la imputada como método de tortura, dirigido a causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, físicos o mentales de las de las víctimas, niñas, niños y adolescentes que en razón de su cargo como directora del centro de estudios los tenía bajo su custodia o control, no permitía que los pequeños infantes durmieran, ni que persona alguna los alzara aún y cuando estuvieran llorando, la idea era amaestrarlos como perros para que los niños se acostumbraran a dormir cuando estuvieran en su casa, si un niño o niña se quedaba dormido la imputada regañaba a las profesoras y sacudía fuertemente a las personas menores de edad para que se despertaran, con esta población además la justiciable indicaba: ‘que le pudre darles chupón’, por lo que ordenó que los bebés debían de tomar chupón sentados sobre el piso y no permitía que les sostuvieran el biberón, ya que consideraba que los niños debían de aprender a sostener la botella solos y si no lo podían hacer entonces se quedaban con hambre a tal punto que la leche que los padres y madres enviaban, la encartada la guardaba o la botaba".