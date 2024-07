“Despega, vira a la izquierda y el ala golpea un almendro”, dice dueño de avión accidentado

Everardo Carmona, director de la empresa Carmonair y dueño de la aeronave accidentada este martes en el Pacífico Sur, donde murieron dos personas; explicó a Telenoticias que la posible causa sería que la aeronave golpeó un almendro en el despegue, provocando así la tragedia.



Una de las personas fallecidas era el copiloto Ismael Alvarado, un joven de 23 años oriundo de Corredores. La otra víctima fue el piloto Carlos Noguera, de 54 años, considerado como muy experimentado, minucioso, precavido y quien contaba con 28 mil horas de vuelo.

“Cuando se me da la noticia a las 11:31 a.m. me dicen que se accidenta y que hay fuego. Sabemos que en la zona a la par de la pista hay un Parque Nacional (Corcovado) con selva y no hay señal ni cobertura; sin embargo, llamamos a los pilotos, pero no contestan por este motivo, así que alistamos el avión y decidimos irnos para saber con certeza qué fue lo que pasó”, dijo Carmona.