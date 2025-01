Desaparición de Kristin: “Es desesperante no tener una pista de dónde está”

Una madre vive momentos de angustia tras la desaparición de su hija, Kristin Carrillo Álvarez, de 13 años, quien no ha sido localizada desde el pasado 1° de enero.



La familia, que vive en Barrio Corazón de Jesús, en Aserrí, San José, busca desesperadamente cualquier información que pueda ayudar a dar con el paradero de la menor.



Yirlany Castro Álvarez, madre de Kristin, conversó con Teletica.com este lunes. Ella compartió detalles de los días previos a la desaparición y los esfuerzos que han realizado para encontrar a su hija.

“Lo último que me han dicho es que estaba en San José, que dos hombres la esperaban, porque esa fue la versión que dio el conductor de Uber con quien ella se fue de la casa hacia la capital. Nosotros estábamos el 31 de diciembre compartiendo con mi familia, nos fuimos a dormir a las 5 a. m. y cuando nos levantamos mi hijo me dijo que Kristin no estaba, y me pareció muy extraño. Yo tengo cuatro hijos más y ella es la mayor”, dijo Castro.

La madre también relató que este no era el primer incidente de este tipo. “Ocho días antes del 1° de enero, ella se había ido sin razón alguna de la casa, estuvo un día completo sin regresar y yo fui a recogerla hasta Desamparados, pero no sabemos qué pasó”, agregó.



Kristin, quien este año inicia sétimo año de colegio, salió de casa con una pijama de cuadros blancos y negros, una jacket rosada de zíper cerrada y un vestido que aparece en una fotografía difundida por la familia. Desde entonces, no se ha tenido contacto con ella.

Familia desesperada pide ayuda para localizar a menor desaparecida en Año Nuevo.

“Desde el día en que se fue, todo se murió porque no hay datos de ella, ni en el teléfono celular que se llevó ni en redes sociales, el celular está apagado”, expresó Castro.

A pesar de haber reportado el caso ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la familia no ha recibido avances significativos en la búsqueda. “Nos dijeron que como ella se fue voluntariamente no lo ven con prioridad, pero no me entienden el sentimiento de mamá y la desesperación que tengo porque no sé dónde está mi hija”, señaló la madre.

“Yo quiero saber que mi hija está bien, quiero que sepa que la extrañamos, la amamos, por eso nos preocupamos por ella. Humildemente, siempre tuvo de todo aquí en la casa y no sabemos las razones del porqué decidió escaparse.

"Hasta el día de hoy no sabemos nada de ella, ni tan siquiera nos han llamado para darnos una pista de dónde podría dar. Soy una mamá que está sufriendo por ella”, expresó Castro.

La familia hace un llamado a cualquier persona que pueda tener información sobre Kristin para que se comunique con las autoridades.

Tras una consulta de este medio, la Policía Judicial indicó lo siguiente: “El caso se está manejando como una aparente fuga de hogar, de momento el caso se encuentra en investigación con el fin de ubicar a la menor”.

Si tiene información que ayude a ubicar a la menor, puede comunicarse a la línea confidencial del OIJ 800-8000-645 o bien, al WhatsApp 8800-0645.