Jonathan McDonald a Faerron: "No es necesaria tanta payasada"

Ataque directo y sin desmentirlo. El atacante de San Carlos, Jonathan McDonald, no tuvo misericordia con el defensor del Herediano, Fernán Faerron con quien tuvo un cruce de palabras junto al final del partido que los norteños sorprendieron a los rojiamarillos.

Tras ver la amarilla ambos por ese intercambio de palabras, la situación se caldeó más cuando McDonald subió un estado en redes sociales con el dorsal 3 y el sticker de payaso, en un claro ataque al defensor.

Pero, el propio atacante ni siquiera lo desmintió y más bien aseguró que al defensor le permiten muchas cosas, según declaraciones dadas al programa Cita Deportiva M91 de Radio San Carlos.

“A veces es demasiado lo que le han permitido. Yo lo viví. A mí no me permitieron nada, no pude hacer nada. Me quitaron el sueño de estar en la Selección Nacional y participar en dos Mundiales por comportamiento, y a él lo premian demasiado en todo”, indicó.