¡No pase por alto la prediabetes! Estos son los signos a los que debe prestar atención

En palabras sencillas, la prediabetes es la antesala para llegar a la diabetes. Su diagnóstico, en parte, depende de exámenes de laboratorio; pero hay signos físicos que llaman la atención de los médicos e indican posibles niveles altos de azúcar.

Así lo explicó el doctor Manuel Rojas, internista, en el programa Su Salud, de Teletica.com.

En primer lugar, el paciente debe realizarse dos exámenes de sangre fundamentales: glicemia en ayunas y hemoglobina glicada.

“Desde el punto de vista de laboratorio, sería empezar a tener glicemias en ayunas para arriba de lo aceptable a nivel mundial, que en este momento se acepta que no debería pasar de 100 mg/dL. Es decir, esos pacientes que empiezan con 108, 109 o 112, son pacientes que están haciendo picos y uno los podría considerar como un paciente prediabético”, detalló Rojas.

El diagnóstico se complementa con una revisión física de la persona y el análisis de sus factores de riesgo, así como de su historia familiar; ya que la enfermedad tiene una carga genética importante.

“Usualmente, son pacientes sedentarios; no llevan una dieta adecuada, son dietas hipercalóricas, es decir, en las cuales tienen un exceso de calorías, que no están quemando ni metabolizando, no están siendo usadas de manera adecuada por su organismo; generalmente, es gente que tiene sobrepeso, de forma significativa.

“Si uno empieza a buscar en el examen físico, hay hallazgos interesantes como la acantosis nigricans, esa coloración oscura que aparece en cuello, codos, rodillas, zona suprapúbica e inframamaria; son colores oscuros, y esas manchas persisten. Algunos también empiezan a hacer lo que llaman cabecillas de vena. Todas estas son condiciones que le indican a uno que el paciente está migrando, muy probablemente, a una diabetes”, agregó el especialista.