Ministra ante casos de dengue: Es responsabilidad de las comunidades tener limpio su metro cuadrado

La vicepresidenta de la República y ministra de Salud, Mary Munive, hizo este jueves un llamado a las comunidades a hacerse responsables de tener limpias sus casas de criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

Esto luego de que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informara sobre el diagnóstico de 14.998 casos en 2024; lo que representa un incremento del 329% respecto al 2023. La mayoría de estos se dieron en Alajuela, Puntarenas y San José, contra los que Munive fue más enfática aún.

"Nosotros no podemos ir casa por casa a revisarle cualquier espacio de potencial criadero que tengan ustedes. Recuerden que macetas, cualquier recipiente que pueda cargar agua, peceras, canoas... pueden ser criaderos de dengue. Ahí es donde le pedimos la colaboración a lo interno de su hogar.

"Recuerden que el mosquito no dice: Como yo nací en este lote baldío, y aquí nadie me cría, entonces yo me quedo acá. No. El mosquito puede irse a los alrededores. Así que hay una responsabilidad de la comunidad en verificar que su metro cuadrado y sus alrededores se encuentre limpios", afirmó la titular.