Crónica: Una madrugada a los pies de La Negrita

Llegó la medianoche, no hay duda. Apenas el reloj marca la hora que divide el 1.º del 2 de agosto, las ocho campanas de la Basílica de Los Ángeles suenan al unísono.



En la calle, algunos levantan sus ojos buscando la fuente del sonido, pero la mayoría sigue su camino, porque, pese a la hora, la calle norte de la Basílica es un río humano en el que quien se detiene será empujado por la corriente de hombros y piernas con las que chocará.

Hoy solo hay una gran ausente: la Luna, que, caprichosa, esconde su rostro a los romeros que caminan bajo una bóveda celeste totalmente despejada. No lloverá esta noche.



A esta hora, las aceras no son para caminar, su función será dar descaso a decenas de fieles a los que el sueño venció. Muchos verán los primeros rayos del día a los pies de La Negrita.

Dos tiendas de campaña son la excepción, porque para muchos basta una o dos cobijas y un salveque por almohada para pasar la madrugada, que para las 12:30 a. m. ya el termómetro marcaba los 17°.

“Yo soy muy friolenta, terrible, a las seis de la tarde usted ya me ve envuelta, pero te juro que no tengo nada de frío… Será porque la Virgencita es maravillosa”, me cuenta Ruth Sánchez. Ella viene de Rancho Redondo, distrito josefino a unos 20 kilómetros de la Basílica.