¿Aceptaría Ignacio Santos sentarse en la “silla caliente” de QQSM? Vea aquí su respuesta

El presentador de ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM), Ignacio Santos, respondió a Teletica.com si aceptaría, o no, a sentarse en la “silla caliente” del programa, que está próximo a estrenar su novena temporada.

—¿Le gustaría a don Ignacio sentarse en la silla caliente?

“No”, respondió el periodista con total seguridad.

“Me lo he preguntado, y no. Yo, de viejo, debo reconocer que me tomo más tiempo para tomar decisiones y valorar cosas; entonces, la presión de tener que contestar inmediatamente... Yo admiro mucho a los que se sientan ahí. La tensión, me lo han dicho muchos: ‘Hombre, yo lo sabía, lo tenía clarísimo’, hasta me dicen por qué razón sabían la respuesta, pero no la dieron por la tensión que hay.

“Aunque, de repente, voy a ser más preciso: depende de quién sea el presentador. Eso me haría decir: va a ser una cosa divertida, vas a pasarla muy bien, apúntate… Se necesita un gran valor para sentarse en esa ‘silla caliente’. Yo lo pensaría mucho, pero sería muy determinante quién está sentado al frente”, confesó el conductor de QQSM.