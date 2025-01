“Tengo temor por mi vida”: Diputada acusa a Chaves y Ejecutivo de perseguirla

La diputada del Liberal Progresista, Johana Obando, aseguró este martes, en la sesión del Plenario Legislativo, que teme por su vida y acusó al presidente Rodrigo Chaves y a autoridades del Ejecutivo de perseguirla.

“Hay un temor de que me manden a callar, los mensajes de los chavistas han sido contundentes: ‘Te queremos muerta’, pero con mi familia no se metan, con mis hijas no se metan. Y sí, efectivamente, tengo temor por mi vida”, expresó con la voz entrecortada.

Obando dijo que la han perseguido vehículos y acusó al Ministerio de Seguridad de tomarle fotografías y videos que luego fueron publicadas por un medio de comunicación, en medio de una serie de reportajes sobre la implementación de la tecnología 5G en Costa Rica y sus supuestos vínculos con la empresa china Huawei.

“Había cámaras fuera del condominio, me siguieron físicamente para captar mi cara. Mi pregunta es al ministro de Seguridad, Mario Zamora: ¿Usted autorizó la persecución? ¿Quién autorizó esta persecución? ¿Dónde está el registro de cuántas persecuciones hicieron a los diputados de la República? “Don Mario, por favor, muéstreme el documento en donde se autoriza la persecución, porque si no está ese documento es una persecución ilegal, cualquier cosa que ustedes están haciendo está bajo el manto de la ilegalidad, no pueden perseguir a la oposición, no es permitido, no es debido, porque es un mecanismo de silenciar a las voces en contra”, añadió.

@teleticacom Johana Obando del Partido Liberal Progresista manifestó sentir temor por su vida, indicando que hay una persecución hacia los diputados de oposición. Más detalles en Teletica.com. 📱 ♬ sonido original - Teletica.com

Puntualmente, la diputada señaló en su alocución, además de a Chaves y Zamora, a la ministra de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes, de ser parte de esa persecución para “callar a la oposición en temas de tecnología”.

Obando incluso dijo que este diciembre pagó para que expertos revisaran su casa en busca de micrófonos o cámaras.

“Lograron el objetivo, presidente Chaves y ministra Paula Bogantes, en diciembre por dicha cayó el aguinaldo y tuve que sacar de mi plata para mandar a una gente especializada para que revisara mi casa de habitación, porque efectivamente hace meses sentía que me perseguían en carro, tuve que cambiar de rutas.

“¿El que nada debe nada teme? Es mi privacidad, mi vida, mi vida personal. Yo ando con mis dos hijas, saben donde vivo, tuve que pagar a alguien para que hiciera una requisa total de mi casa a ver si hay cámaras o micrófonos adentro, estoy a punto de comprar cámaras de seguridad y no por el temor de que descubran algo, porque no hay nada que descubrir, yo voy a seguir el proceso de defender el mejor proceso de licitación para el 5G en Costa Rica”, dijo.

Que presenten las pruebas

El pasado 20 de diciembre, otro grupo de diputados ya había denunciado públicamente una presunta persecución por parte del Ejecutivo.

Puntualmente, el liberacionista Francisco Nicolás dijo que tenía la lista de 30 vehículos decomisados al narcotráfico por parte del ICD que fueron cedidos a la Unidad Especial de Intervención de Casa Presidencial y que, según él, son utilizados para perseguir diputados y opositores del Gobierno.

Consultada el lunes sobre este tema, la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, exigió a la oposición presentar pruebas y denuncias de esas afirmaciones.

¿Por qué sospechan? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Sí han visto un carro que consistentemente lo sigue o no lo sigue? Para mí es algo absolutamente falso, tan falso que por eso no presentan las pruebas, porque si usted tiene sospecha de algo es porque tiene indicios y si tiene indicios, bueno, ¿cuáles son los indicios? Así que para mí es una conjetura absolutamente falsa.